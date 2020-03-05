Зеленский прокомментировал отставку Рябошапки

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки

Как передает RegioNews, во время визита президента в Полтавскую область журналисты спросили его о возможной отставке генпрокурора.

"Рябошапку? Это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", – сказал гарант.

Напомним, Верховная Рада соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).