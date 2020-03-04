В Раде поддержали проект постановления о недоверии Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154)

Фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154)

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение было принято во время заседания комитета 4 марта.

Как сообщается, в начале заседания председатель комитета Денис Монастырский отметил, что данный вопрос не может быть поставлен на голосование во время внеочередного заседания ВР 4 марта, поскольку на этот день "есть исчерпывающий перечень вопросов, который определил президент".

Вместо этого он предложил рекомендовать Раде проголосовать за данный вопрос на пленарном заседании.

"К нам поступило предложение, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании определиться путем голосования о принятии или отклонении проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу. Решение принято ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады по поводу генпрокурора.

4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.