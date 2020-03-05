Новым генпрокурором может стать Венедиктова - СМИ
По информации СМИ, вместо Руслана Рябошапки должность генерального прокурора может занять исполняющая обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова
По информации СМИ, вместо Руслана Рябошапки должность генерального прокурора может занять исполняющая обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова
Об этом передает RegioNews.
Отмечается, что об этом сообщают источники из фракции "Слуга народа".
Также сообщается, что еще одной кандидатурой на эту должность является нардеп Сергей Ионушас.
Напомним, парламент Украины соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
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