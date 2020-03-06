Назначение генпрокурора: в Раде назвали возможную дату внеочередного заседания
Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас (фракция "Слуга народа").
"Следующая неделя у нас (в течение 10-13 марта - ред.) посвящена работе в комитетах. Следовательно, внеочередное заседание, если и будет по назначению генпрокурора, то только через неделю", - сказал он.
Отметим, согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады девятого созыва, следующая пленарная неделя в парламенте начнется 17 марта и продлится до 20 марта.
Напомним, 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.
4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).
Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.
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