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06 марта 2020, 14:42 5

Назначение генпрокурора: в Раде назвали возможную дату внеочередного заседания

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06 марта 2020, 14:42 5
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Внеочередное заседание украинского парламента о назначении нового генерального прокурора может произойти не раньше, чем на следующей пленарной неделе - в течение 17-20 марта
Фото: twitter/verkhovna_rada
Внеочередное заседание украинского парламента о назначении нового генерального прокурора может произойти не раньше, чем на следующей пленарной неделе - в течение 17-20 марта

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас (фракция "Слуга народа").

"Следующая неделя у нас (в течение 10-13 марта - ред.) посвящена работе в комитетах. Следовательно, внеочередное заседание, если и будет по назначению генпрокурора, то только через неделю", - сказал он.

Отметим, согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады девятого созыва, следующая пленарная неделя в парламенте начнется 17 марта и продлится до 20 марта.

Напомним, 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.


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