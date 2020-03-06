Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана

В рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года

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В рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает передает RegioNews.

Согласно материалам дела, расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

"По ходатайству Офиса генерального прокурора Печерский районный суд 4 марта 2020 выбрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бывших высокопоставленных чиновников - двух руководителей правоохранительных органов. Их подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года ", - сообщили в ведомстве.

В Офисе генпрокурора также отметили, что подозреваемые скрываются на территории Российской Федерации и потому объявлены в розыск.

Это позволит прокурорам начать процедуру их экстрадиции и применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.

Напомним, в связи с тем, что с 20 ноября 2019 органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично - к Национальному антикоррупционному бюро. В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.