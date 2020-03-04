19:06  04 березня
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено чотирьох українських військових
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 19:44 23

Шмигаль розповів про вакантні посади в новому Кабміні

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 19:44 23
Читайте также на русском языке
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що вакантними залишаються чотири посади в новому Кабінеті міністрів
Фото: Facebook
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що вакантними залишаються чотири посади в новому Кабінеті міністрів

Про це він заявив у Верховній Раді, передає RegioNews.

"У нас є на сьогодні чотири вакансії в уряді, і ми плануємо розширити два напрямки", - заявив він.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.

Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.

Пызныше народна депутатка 9 скликання Альона Шкрум опублікувала подання до Верховної Ради про призначення нового складу Уряду.


Кабмин Денис Шмигаль
Стало відомо про склад нового Кабміну Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 18:51
Верховна Рада проголосувала за призначення Шмигаля прем'єр-міністром
04 березня 2020, 18:31
Переглянути бюджет і не допустити кризу: Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого уряду
04 березня 2020, 18:15
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »