Шмигаль розповів про вакантні посади в новому Кабміні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що вакантними залишаються чотири посади в новому Кабінеті міністрів

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що вакантними залишаються чотири посади в новому Кабінеті міністрів

Про це він заявив у Верховній Раді, передає RegioNews.

"У нас є на сьогодні чотири вакансії в уряді, і ми плануємо розширити два напрямки", - заявив він.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.

Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.

Пызныше народна депутатка 9 скликання Альона Шкрум опублікувала подання до Верховної Ради про призначення нового складу Уряду.