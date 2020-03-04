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04 марта 2020, 16:45 14

Зеленский хочет подарить силовикам календарь и уголовный кодекс

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04 марта 2020, 16:45 14
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Верховной Рады 4 марта
Фото: Скрин трансляции Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Верховной Рады 4 марта

Об этом сообщает RegioNews.

"Сегодня мы услышим долгожданный отчет всех правоохранительных органов Украины. Президент не влияет на их работу. К сожалению. Но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна", - сказал Зеленский.

Второй подарок, который президент хочет подарить силовикам, - это уголовный кодекс Украины.

"Есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению. Надеюсь, что он станет вашей настольной книгой. На встрече летом, правоохранительные органы, вы говорили, что у нас все есть, нужна только политическая воля. Я вам ее дал. Нужно отменить телефонное право. Пожалуйста, отменили. Никто сверху не спускает никакие фамилии, на которые нужно обратить внимание или наоборот. Если бы я вмешивался - некоторые люди уже чувствовали бы. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец принесла результат, скажите пожалуйста, которого ждут все. ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура. У нас уже шесть, неужели необходима еще одна? Мы обещали гражданам победить коррупцию. Сейчас пока что даже не ничья", - добавил Зеленский.


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