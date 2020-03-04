Зеленский хочет подарить силовикам календарь и уголовный кодекс
Об этом сообщает RegioNews.
"Сегодня мы услышим долгожданный отчет всех правоохранительных органов Украины. Президент не влияет на их работу. К сожалению. Но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна", - сказал Зеленский.
Второй подарок, который президент хочет подарить силовикам, - это уголовный кодекс Украины.
"Есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению. Надеюсь, что он станет вашей настольной книгой. На встрече летом, правоохранительные органы, вы говорили, что у нас все есть, нужна только политическая воля. Я вам ее дал. Нужно отменить телефонное право. Пожалуйста, отменили. Никто сверху не спускает никакие фамилии, на которые нужно обратить внимание или наоборот. Если бы я вмешивался - некоторые люди уже чувствовали бы. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец принесла результат, скажите пожалуйста, которого ждут все. ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура. У нас уже шесть, неужели необходима еще одна? Мы обещали гражданам победить коррупцию. Сейчас пока что даже не ничья", - добавил Зеленский.
- 18:59 04 марта В Черниговской области задержали группу торговцев женщинами
- 18:51 04 марта Стало известно о составе нового Кабмина Дениса Шмыгаля
- 18:33 04 марта Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий
- 18:31 04 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром
- 18:26 04 марта В Черниговской области военного приговорили к 9 годам заключения за убийство старшины
- 18:15 04 марта Пересмотреть бюджет и предотвратить кризис: Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего правительства
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука