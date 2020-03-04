Отставка Гончарука: Рада обнародовала проект постановления

На сайте парламента Украины появился проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В."

Фото: iportal.rada.gov.ua

На сайте парламента Украины появился проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В."

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Верховной Рады.

Согласно информации, проект внесли народные депутаты - члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в документе.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.