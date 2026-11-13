Разрушенный дом и поврежденные автомобили: новые подробности атаки на Одессу

Фото: ГСЧС Одесщины

В Одессе в результате российской атаки разрушен одноэтажный частный жилой дом, также возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По другому адресу зафиксировали попадание на открытой местности. В результате повреждено 11 легковых автомобилей.

На местах работали 15 пожарных ГСЧС и психологи.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке. Впоследствии стало известно, что о двух погибших, еще пять человек пострадали.