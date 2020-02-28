Зеленский срочно созывает Верховную Раду
Об этом сообщается на сайте ВР, передает RegioNews.
"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020", - говорится в сообщении.
В Пресс-служба ВР рассказали, что заседание созывается "в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины".
Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта 2020 и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.
Текст проекта закона про всеукраинский референдум в ближайшее время будет вынесен для общественного обсуждения в Украине, и его предоставят для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия
- 19:56 28 февраля За месяц коммунальные долги украинцев выросли на 4 млрд
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду
- 19:24 28 февраля Адвокаты Порошенко готовят иски в ЕСПЧ
- 19:15 28 февраля Граната, которой угрожали в одесском суде, оказалась муляжом
- 19:02 28 февраля Херсонские депутаты заявили, что имуществом общины распоряжаются "друзья мэра Миколаенко"
- 18:52 28 февраля Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за эскалации в Сирии
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни