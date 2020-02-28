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28 февраля 2020, 19:34 24

Зеленский срочно созывает Верховную Раду

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28 февраля 2020, 19:34 24
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Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 4 марта
Фото: flickr
Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 4 марта

Об этом сообщается на сайте ВР, передает RegioNews.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба ВР рассказали, что заседание созывается "в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины".

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта 2020 и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Текст проекта закона про всеукраинский референдум в ближайшее время будет вынесен для общественного обсуждения в Украине, и его предоставят для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия


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