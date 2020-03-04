"Слуга" после обсуждения кадровых изменений в Кабмине поехал в офис Коломойского - СМИ
Как сообщает RegioNews, авто Дубинского под бизнес-центром заметили журналисты Bihus.Info.
Как сообщатся, где-то через двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым скорее всего пользуется сам Игорь Коломойский. С разницей в несколько минут с парковки напротив отбыло и авто Дубинского.
В комментарии изданию нардеп заявил, что действительно вчера приезжал в бизнес-центр, но не встречался с Коломойским и ничего с ним не обсуждал. По словам нардепа, он "зашел к друзьям в "Миллениум". При этом назвать имена "друзей" Дубинский отказался, но отметил, что в бизнес-центре также есть офис нардепа и соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.
На уточняющий вопрос нардеп заявил, что в нерабочее время имеет право заниматься чем угодно. "Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь", - заявил Дубинский.
Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.
3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.
После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.
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