Гончарук рассказал в Раде о ситуации в Новых Санжарах

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что события в Новых Санжарах стали следствием информационной войны против Украины. Об этом он сказал в Верховной раде на утреннем заседании при рассмотрении отчета правительства

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что события в Новых Санжарах стали следствием информационной войны против Украины. Об этом он сказал в Верховной раде на утреннем заседании при рассмотрении отчета правительства

Как сообщает RegioNews ,он также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе у гражданки Китая, которая ехала поездом.

"События, которые вчера происходили ... по моему мнению, они являются следствием в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны изнутри и извне. Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что якобы гражданка Китая 5 дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была якобы остановлена ​​и там якобы был обнаружен вирус, они якобы что-то исследовали. Я думаю, информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, посеять недоверие и раздор", – сказал премьер.

Ранее Гончарук рассекретил стратегическую задачу Кабмина.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).