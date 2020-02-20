Губернатор Полтавской области приехал к митингующим в Новые Санжары

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий в Новые Санжары

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий в Новые Санжары

"Нахожусь в Новых Санжарах, где люди перекрыли дороги. Разбираемся в ситуации. В любом случае призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции ", - написал он в Facebook, передает RegioNews.

Напомним, сегодня из эпицентра эпидемии самолет доставит в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Как пишут харьковчане в Facebook, на выезде в взлетной полосы стоят три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Также в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.