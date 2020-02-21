Гончарук рассекретил стратегическую задачу Кабмина
Как передает RegioNews, об этом заявил сегодня, 21 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук в Верховной Раде во время отчета правительства.
"Дешевые ресурсы - это возможность инвестировать в инфраструктуру. Возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, это возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места", - пояснил он.
Премьер также пояснил, что имеет ввиду не только внешние ресурсы. Так, за осень 2019 года "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".
По его мнению, этот процесс продолжится весной при сохранении курса.
Также Гончарук заявил, что Кабинет министров через две недели представит новый макропрогноз, Министерство экономики уже работает над этим вопросом.
"Макропрогноз - это всегда предвидение. Даже короновирус как явление в мире серьезно влияет на экономику. И может быть основанием для пересмотра макропрогноза. Сейчас, конечно, нужно его пересматривать. Минэкономики уже этим занимается. Я думаю, что где-то в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом", - заявил глава Кабмина.
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