Столкновения в Новых Санжарах: есть задержанные, начато два уголовных производства

На Полтавщине группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение через поселение эвакуированных из Китая Украинский в медцентре "Новые Санжары", поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка

Фото: mvs.gov.ua

На Полтавщине группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение через поселение эвакуированных из Китая Украинский в медцентре "Новые Санжары", поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка

Как сообщили RegionNews в пресс-службе полиции Полтавщины, во время прибытия колонны автобусов с украинцами, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

"Мы проводили с ними переговоры, пытались убедить в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения. К сожалению, местные жители на уговоры не пошли и проявляли агрессию. В подавляющем большинстве это были молодые люди. Какие "подогревались" еще с обеда", - рассказал председатель Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона.

"Работники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей", - добавили в пресс-службе.

Как отмечается, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что люди, которые бросали камни в сторону эвакуированных из Китая украинцев и правоохранителей, задержаны и будут наказаны.

"Те люди, которые сегодня бросали камни в сторону эвакуированных украинцев и правоохранителей, пострадали 9 полицейский, один из них имеет серьезные травмы, мы будем принимать решение об их наказании", - сказал он.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).