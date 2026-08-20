В Одессе мужчина открыл огонь по ТЦК

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В Одессе судили мужчину, открывшего огонь по двум военным. Это произошло, когда его остановили для проверки документов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 января в Одессе. Двое военных ТЦК остановили мужчину, чтобы проверить его документы. Он отказался показывать документы, после чего получил предмет, похожий на огнестрельное оружие, и произвел по меньшей мере три выстрела в сторону военных.

В результате стрельбы один из военных получил ранение правого предплечья, другой - правого бедра. Человек сбежал. Впоследствии во время обыска у него обнаружили карабин WBP Midi Jack калибра 7,62×39 мм, револьвер, несколько пистолетов, в том числе STALKER и KUZEY, а также боеприпасы разных калибров.

На суде он признал вину и раскаялся. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Напомним, в Киеве пьяный конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Правоохранители разыскали и задержали нападающего.