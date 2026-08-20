В Хмельницкой области женщина фотографировала военную технику для россиян

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В Хмельницкой области судили женщину, которая работала на россиян. Она собирала для них фото военной техники украинских защитников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

27-летняя местная жительница уже была ранее приговорена к 6 годам лишения свободы за наркотики. Однако оказалось, что еще до этого (в марте и апреле 2025 г.) она также переписывалась с представителем российской спецслужбы.

Женщина неоднократно производила фото и видеофиксацию ворот КПП, подъезд и отъезд грузовых автомобилей с военным имуществом. В частности, автомобилей Вооруженных сил Украины, оборудованных зенитными пулеметными установками. Эти данные она передавала россиянам деньги.

Суд назначил окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества, кроме жилья.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области очередного российского агента. Им оказался местный блоггер, корректировавший авиаудары на Краматорском направлении.