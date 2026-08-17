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17 августа 2026, 12:55

На Волыни мужчина пришел в ТЦК с тремя коктейлями Молотова и укусил полицейского

17 августа 2026, 12:55
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ратновский районный суд Волынской области вынес приговор мужчине, который пришел в районный ТЦК с тремя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал поджогом. Во время задержания он сопротивлялся и укусил полицейского

Об этом сообщает ZAHID.NET со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 31 октября 2025 в поселке Ратное Ковельского района.

Около 12:00 человек пришел в районный ТЦК и СП с тремя стеклянными бутылками объемом 0,5 литра. У них была жидкость с нефтепродуктами, а в горловинах – тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся веществом. Также он имел две коробки спичек.

Сотрудники ТЦК сообщили полицию, что в учреждение пришел мужчина с коктейлем Молотова, ведет себя неадекватно и угрожает бросить бутылку.

После приезда стражей порядка обвиняемый достал лезвие и приставил его в руки, угрожая порезать себе вены. Во время задержания мужчина сопротивлялся и укусил одного из участковых офицеров за правую кисть.

В суде злоумышленник вину не признал. Он заявил, что принес бутылки в ТЦК, поскольку хотел совершить самоподжог из-за конфликта с работниками военкомата, а поджигать здание не планировал. Укус полицейского, по его словам, произошел случайно во время задержания.

Суд исследовал видеозаписи с бодикамеры полицейского. На них зафиксировано, как во время общения со стражами порядка мужчина сказал, что "одного (...) сжечь хотел". В то же время, достаточных доказательств того, что он пытался поджечь здание ТЦК, суд не нашел и по этому обвинению его оправдал.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей. За это суд назначил ему два года лишения свободы.

Поскольку мужчина имел неотбытое наказание за предыдущие приговоры за кражи, окончательный срок составил три года заключения.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

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