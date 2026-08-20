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20 августа 2026, 16:38

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин за разбойное нападение у ТРЦ

20 августа 2026, 16:38
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на 33-летнего местного жителя. Злоумышленники избили мужчину, после чего забрали его мобильный телефон, рюкзак с личными вещами и 25 700 гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным полиции, нападение произошло поздно вечером возле торгово-развлекательного центра в Салтовском районе Харькова. К потерпевшему подошел неизвестный и попросил деньги на алкоголь. После отказа мужчина отошел, встретил своего знакомого, а потом они вместе вернулись к потерпевшему.

Мужчины начали избивать его руками и ногами. В результате избиения 33-летний харьковчанин получил многочисленные телесные повреждения и потерял сознание. Воспользовавшись его беспомощным состоянием, нападавшие забрали имущество и деньги.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 53-летний мужчины, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Злоумышленники были задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчинам сообщили о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.

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