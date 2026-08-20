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20 серпня 2026, 16:10

В Одесі чоловік відкрив вогонь по ТЦК

20 серпня 2026, 16:10
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Ілюстративне фото
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В Одесі судили чоловіка, який відкрив вогонь по двох військових. Це сталось, коли його зупинили для перевірки документів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 9 січня в Одесі. Двоє військових ТЦК зупинили чоловіка, щоб перевірити його документи. Він відмовився показувати документи, після чого дістав предмет, схожий на вогнепальну зброю, і здійснив щонайменше три постріли в бік військових.

Внаслідок стрілянини один із військових отримав поранення правого передпліччя, інший - правого стегна. Чоловік втік. Згодом під час обшуку у нього знайшли карабін WBP Midi Jack калібру 7,62×39 мм, револьвер, кілька пістолетів, зокрема STALKER і KUZEY, а також боєприпаси різних калібрів.

На суді він визнав провину та розкаявся. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим строком.

Нагадаємо, у Києві пʼяний конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. Правоохоронці розшукали та затримали нападника.

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