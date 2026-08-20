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20 августа 2026, 16:45

Застрелил побратима из пулемета: в Николаевской области задержали военного

20 августа 2026, 16:45
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Фото: Национальная полиция
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Ночью 19 августа в Очакове Николаевской области военнослужащий застрелил своего собрата во время совместного несения службы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, между 40-летним и 52-летним военнослужащими возник словесный конфликт. Во время ссоры старший мужчина совершил очередь выстрелов из закрепленного за ним ручного пулемета Калашникова в коллегу.

От полученных ранений 52-летний военнослужащий погиб на месте. По данным полиции, между мужчинами ранее тоже существовали неприязненные отношения.

На месте происшествия правоохранители изъяли ручной пулемет и стреляные гильзы. Вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

40-летний военнослужащий задержан. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, в Киевской области военный застрелил женщину и побратима. Еще одного мужчину ранил. Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

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стрельба военные конфликт Очаков Николаевская область кулемет
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