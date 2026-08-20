Фото: полиция

В среду, 19 августа, около 20:00 в полицию Тернополя поступило сообщение о звуках выстрелов на улице Киевской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили причастного – 41-летнего местного жителя. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (во время обследования зафиксировано 2,57 промилле), мужчина произвел более 10 выстрелов в воздух из стартового шумового пистолета. Он стрелял из окна квартиры, в которой живет.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина добровольно отдал правоохранителям пистолет.

Относительно нарушителя составил админпротокол за хулиганские действия (ст. 173 КУоАП).

Напомним, в Киеве пьяный конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Правоохранители разыскали и задержали нападающего.