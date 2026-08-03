В Одесі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК: четверо поранених, стрільця затримали
В Одесі затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині по працівниках РТЦК та СП. Унаслідок інциденту четверо працівників отримали поранення
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що стрілянина сталася близько 19:30 2 серпня. У цей час працівники РТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення. Тим часом, невідомий здійснив кілька пострілів у їхній бік.
Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці згодом затримали 32-річного чоловіка. Попередньо, він стріляв із пістолета під патрон Флобера. Зброю вилучили та направили на експертизу.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.
Нагадаємо, на Львівщині у приміщенні ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця. Подія сталася 1 серпня близько 07:30. Попередня кваліфікація події – самогубство. Інші обставини встановлюються.
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