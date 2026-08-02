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02 августа 2026, 12:55

Мужчины в военной форме врываются в дом: в Черкасском ТЦК прокомментировали скандальное видео

02 августа 2026, 12:55
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Фото из открытых источников
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В соцсетях появилось видео, где мужчины в военной форме пытаются проникнуть на территорию дома. В Черкасском ТЦК прокомментировали ситуацию

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК, передает RegioNews .

В ТЦК заявили, что проводится служебная проверка. В случае если кто-то из военных превысил полномочия, будет понесена ответственность.

"Призываем общественность и представителей медиа пользоваться проверенной официальной информацией и не поддаваться возможным манипуляциям", - говорят в ТЦК.

Следует отметить, что в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчины в военной форме выломали входную дверь частного дома в городе Смела. Когда они заметили, что их снимают на камеру, они быстро ушли.

Однако важно отметить, что пока нет официальных подтверждений, что это были военные ТЦК.

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