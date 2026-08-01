Во Львовской области в помещении ТЦК нашли мертвым военнослужащего
В служебном помещении первого отдела Яворивского районного ТЦК и СП в городе Мостиска обнаружили военнослужащего без признаков жизни
Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.
Событие произошло 1 августа около 07:30.
Правоохранители проводят следственные действия. Предварительная квалификация происшествия – самоубийство. Иные обстоятельства устанавливаются.
В Львовском областном ТЦК отметили, что по приказу начальника учреждения назначили специальное расследование. Соответствующая комиссия выяснит все детали и причины трагедии.
Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.
Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.
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