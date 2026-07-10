Наркотики и подкуп надзирателя: в Ровенской области разоблачили схему сбыта "товара" в колонии

Фото: полиция Ровенщины

В Ровенской области будут судить осужденного за убийство, который, отбывая наказание, организовал канал поставки наркотиков в исправительную колонию и подкупил работника учреждения для их сбыта среди заключенных

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

45-летний житель Варасского района, отбывая наказание за убийство, на путь исправления не стал и совершил новое правонарушение.

Полицейские установили, что осужденный с целью заработка организовал канал поставки наркотиков в исправительную колонию, а также их сбыт среди осужденных.

Для реализации преступного замысла фигурант за денежное вознаграждение привлек работника учреждения исполнения наказаний и находящихся на свободе лиц. Последние посылали по почте продукты питания и бытовые вещи, среди которых скрывали каннабис, каннабиноид и мобильные телефоны.

Наблюдатель, находясь под контролем правоохранителей, доставлял посылки на территорию исправительной колонии и передавал рецидивисту

24 апреля, задокументировав 3 факта сбыта, полицейские прекратили незаконную деятельность канала.

Рецидивисту сообщили о подозрении, а обвинительный акт направили в суд.

Напомним, что полиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачила и ликвидировала межрегиональную организованную наркогруппировку , которая сбывала психотропные вещества и наркотики через Telegram-каналы, "закладки" и почтовые отправления по всей Украине.