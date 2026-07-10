12:30  10 июля
Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона
10:59  10 июля
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 16:59

Наркотики и подкуп надзирателя: в Ровенской области разоблачили схему сбыта "товара" в колонии

10 июля 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенщины
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области будут судить осужденного за убийство, который, отбывая наказание, организовал канал поставки наркотиков в исправительную колонию и подкупил работника учреждения для их сбыта среди заключенных

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

45-летний житель Варасского района, отбывая наказание за убийство, на путь исправления не стал и совершил новое правонарушение.

Полицейские установили, что осужденный с целью заработка организовал канал поставки наркотиков в исправительную колонию, а также их сбыт среди осужденных.

Для реализации преступного замысла фигурант за денежное вознаграждение привлек работника учреждения исполнения наказаний и находящихся на свободе лиц. Последние посылали по почте продукты питания и бытовые вещи, среди которых скрывали каннабис, каннабиноид и мобильные телефоны.

Наблюдатель, находясь под контролем правоохранителей, доставлял посылки на территорию исправительной колонии и передавал рецидивисту

24 апреля, задокументировав 3 факта сбыта, полицейские прекратили незаконную деятельность канала.

Рецидивисту сообщили о подозрении, а обвинительный акт направили в суд.

Напомним, что полиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачила и ликвидировала межрегиональную организованную наркогруппировку , которая сбывала психотропные вещества и наркотики через Telegram-каналы, "закладки" и почтовые отправления по всей Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область колония наркотики
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Смертельное ДТП на АЗС в Киеве: суд вынес приговор водителю, в результате действий которого погиб его 17-летний брат
10 июля 2026, 17:58
"Белые Ангелы" под огнем: россияне атаковали эвакуационную группу во время спасения людей в Донецкой области
10 июля 2026, 17:39
Операция "Мидас": директор по безопасности Энергоатома получил подозрение
10 июля 2026, 17:30
В Ровенской области мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с Hyundai
10 июля 2026, 17:22
Знала об изнасиловании и молчала: в Херсонской области будут судить чиновницу, которая покрывала преступника
10 июля 2026, 16:45
Скандал в полку "Скеля": ГБР сообщило о подозрении военному, который издевался над собратьями
10 июля 2026, 16:35
"Бизнес" на 2 миллиона в месяц: в Сумской области ликвидировали масштабную наркогруппировку
10 июля 2026, 16:32
В Харьковской области военные "разнесли" российские "ждуны"
10 июля 2026, 16:15
Священник РПЦ пойдет под суд за финансирование подразделений РФ
10 июля 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »