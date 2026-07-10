Масштабная спецоперация в Днепре: 15 задержанных за организацию наркотрафика

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители разоблачили деятельность двух организованных наркогруппировок, которые наладили сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропов. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около 5 миллионов гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что две организованные группы наладили сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропного вещества A-PVP.

Организаторы координировали деятельность участников группировки, распределяли доходы от незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ и определяли функции каждого из сообщников.

Правоохранители провели 33 санкционированных обыска. Общая стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 3 млн. гривен.

В общей сложности о подозрении сообщили 15 фигурантам.

В зависимости от роли каждого из них действия квалифицированы по ч . 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 4 ст. 369 УКУ.

Напомним, что в Ровенской области будут судить осужденного за убийство, который, отбывая наказание, организовал канал поставки наркотиков в исправительную колонию и подкупил работника учреждения для их сбыта среди заключенных.