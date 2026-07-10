"Бизнес" на 2 миллиона в месяц: в Сумской области ликвидировали масштабную наркогруппировку

Фото: Нацполиция

Полиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачила и ликвидировала межрегиональную организованную наркогруппировку, которая сбывала психотропные вещества и наркотики через Telegram-каналы, "закладки" и почтовые отправления по всей Украине

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 25-летний уроженец Сум, фактически находясь во Львове, создал два Telegram-канала, через которые координировал незаконный сбыт психотропного вещества PVP, амфетамина и каннабиса.

Для реализации наркотиков использовали схему бесконтактного сбыта путем "закладок", а также пересылали их через почтовые логистические компании в разные области Украины. Для конспирации участники использовали отдельные аккаунты в мессенджере и вымышленные анкетные данные.

Следствием установлено, что организатор привлек к противоправной деятельности свою сожительницу и сообщников в возрасте от 19 до 37 лет, четко распределив между ними роли. Одни отвечали за работу регионального состава в Сумах, где получали и фасовали крупные партии психотропных веществ и наркотических средств, другие занимались их распространением.

По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составила около двух миллионов гривен.

Напомним, что правоохранители разоблачили масштабную наркосеть , занимавшуюся изготовлением и сбытом наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по всей Украине.