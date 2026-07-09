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09 июля 2026, 18:19

"Лечил" себя наркотиками: в Ровно врач незаконно выписал почти сотню рецептов

09 июля 2026, 18:19
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Фото иллюстративное
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В Ровно будут судить 43-летнего врача-отоларинголога, обвиняемого в незаконном оформлении электронных рецептов на наркотические и психотропные препараты

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

43-летнего жителя Ровно уволили с должности медика. Свою вину он признает и объясняет, что сам наркозависим и проходит лечение

Фигурант, являясь врачом-отоларингологом, не имея допуска к работе, связанной с оборотом наркотических средств, незаконно, с нарушением правил отпуска сформировал и выдал три электронных рецепта на право приобретения наркотического средства "Налбуфин".

Кроме того, с января по апрель этого года, используя квалифицированную электронную подпись своего коллеги, без его ведома вмешался в работу медицинской информационной системы.

Затем он создал эпизод лечения на собственное имя и незаконно сформировал и выдал 95 электронных рецептов на право приобретения наркотических средств – морфина и трамадола, а также психотропного вещества – диазепама.

В дальнейшем врач приобрел всю "продукцию" в аптеках.

Напомним, что в Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабный канал наркотиков . Продавали запрещенные вещества по Telegram.

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