ДТП на Золотонищине: 17-летний водитель устроил аварию, травмирован подросток
В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 14:00, по улице Королева в селе Гельмязов Золотоношского района
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Предварительно, 17-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21013", поворачивая налево, не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем "Daewoo Lanos".
В результате столкновения 15-летний пассажир автомобиля ВАЗ с травмами госпитализирован в больницу. Водители обоих транспортных средств не пострадали.
Полицейские проверили водителей на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Оба Водителя были трезвыми.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.
Напомним, ранее в Черкасской области произошло Дорожно-транспортное происшествие в селе Кобыляки Звенигородского района.