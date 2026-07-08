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08 июля 2026, 18:45

ДТП на Золотонищине: 17-летний водитель устроил аварию, травмирован подросток

08 июля 2026, 18:45
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 14:00, по улице Королева в селе Гельмязов Золотоношского района

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Предварительно, 17-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21013", поворачивая налево, не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем "Daewoo Lanos".

В результате столкновения 15-летний пассажир автомобиля ВАЗ с травмами госпитализирован в больницу. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

Полицейские проверили водителей на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Оба Водителя были трезвыми.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Черкасской области произошло Дорожно-транспортное происшествие в селе Кобыляки Звенигородского района.

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