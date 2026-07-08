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08 июля 2026, 09:58

На Львовщине нетрезвый мотоциклист попал в ДТП: погиб пассажир

08 июля 2026, 09:58
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Фото: Национальная полиция
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На Львовщине правоохранители задержали 22-летнего мотоциклиста, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал смертельное ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 7 июля около 16:50 в одном из сел Львовского района.

По данным полиции, водитель мотоцикла Grader 250 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21134, за рулем которого находился 45-летний местный житель.

В результате столкновения 25-летний пассажир мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Правоохранители установили, что водитель мотоцикла в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в Киевской области иномарка не влетела в мотоцикл. В результате ДТП 18-летнего водителя с травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, его 17-летний пассажир погиб на месте.

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Львовская область ДТП пассажир алкогольное опьянение мотоциклист
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