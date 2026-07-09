На трасі Одеса – Київ перекинувся автобус: є постраждалі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 9 липня, на трасі Одеса – Київ біля села Троїцьке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, автобус перекинувся, унаслідок чого пасажири опинилися на проїжджій частині.

Очевидці повідомляють про людей, які лежать на дорозі без свідомості.

На місці аварії працюють екстрені служби. Інформація про кількість постраждалих та обставини ДТП уточнюється.

Відео аварії за посиланням.

Нагадаємо, поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участі рейсового автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня на автодорозі державного значення Н-09 "Мукачево – Львів” між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківського району. Постраждали 18 людей.