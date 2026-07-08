Не учел дорожную обстановку: на Прикарпатье произошло ДТП с грузовиком

Фото: полиция Ивано-Франковской области

8 июля в 12:17 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовых и легковых автомобилей

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники группы по реагированию патрульной полиции.

Предварительно установлено, что 51-летний житель Надворной, управляя автомобилем Citroën, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault с тягачом под управлением 44-летнего жителя города Стрый, который двигался по встречной полосе.

Водитель легкового автомобиля отказался проходить осмотр на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер" на месте происшествия и изъявил желание пройти обследование в медицинском учреждении. Медики отобрали у него кровь для проведения соответствующего исследования. После осмотра мужчину отпустили.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские составили на водителя автомобиля Citroën административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, ранее в Черкасской области произошло Дорожно-транспортное происшествие в селе Кобыляки Звенигородского района.