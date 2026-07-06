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06 июля 2026, 20:52

Масштабное ДТП в Прикарпатье: 18 человек травмированы в результате столкновения с автобусом

06 июля 2026, 20:52
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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Полицейские Прикарпатья возбудили уголовное производство по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 13:40 на автодороге государственного значения Н-09 "Мукачево - Львов" между селами Ямница и Угринов Ивано-Франковского района. Пострадали водители обоих транспортных средств и пассажиры

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Полицейские установили, что 66-летний житель Косовской территориальной громады, управляя автомобилем Citroen, двигался в направлении Ивано-Франковска.

Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом "Mercedes-Benz Sprinter". За рулем автобуса находился 62-летний житель Рогатинской территориальной общины. Водитель осуществлял регулярные пассажирские перевозки по маршруту "Ивано-Франковск — Рогатин".

В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили 18 человек.

Среди них – 16 пассажиров рейсового автобуса, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте 12, 16 и 17 лет. Также телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. По состоянию на 6 июля в больнице остаются госпитализированными водитель автомобиля Citroen и одна пассажирка рейсового автобуса.

Водителей проверили на состояние опьянения. Оба были трезвыми.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Черкасской области 5 июля произошло Дорожно-транспортное происшествие в селе Кобыляки Звенигородского района.

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