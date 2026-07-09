"Вина выжившего": что это за состояние и как вернуться к жизни

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После пережитых потерь, трагедий или длительной жизни в условиях опасности люди могут чувствовать вину за то, что остались живы и продолжают жить дальше

Об этом рассказывают в ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Психолог Харьковской ячейки в новом видео объясняет, что такое "вина выжившего", почему она возникает, как влияет на эмоциональное состояние и какие шаги могут помочь постепенно вернуть чувство опоры.

Специалист отмечает: обращение за психологической помощью является важным шагом, который может помочь справиться с пережитым опытом.

По ее словам, мир нуждается в вашем действии, а не самоистязании.

"Вы не виноваты в том, что вы здесь и вы живы. Но вы примете на себя настоящую вину, если остановитесь. Потому что действие – это единственное лекарство против отчаяния", – говорит специалист.

Если вам нужна психологическая поддержка, обратиться за бесплатной консультацией можно в Харькове по адресу: ул. Свободы, 4.

Прием проходит ежедневно с 10:00 до 17:00.

Контактный телефон: +38(066)004 13 99.

Напомним, ранее психологи Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.