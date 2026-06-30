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30 июня 2026, 11:45

СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, собиравшего данные о Силах обороны

30 июня 2026, 11:45
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Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который по заказу ФСБ собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в регионе

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, местный житель попал в поле зрения российской спецслужбы из-за публикаций в поддержку кремлевского режима в Telegram-каналах. После вербовки он начал собирать разведданные о пунктах базирования украинских военных.

Больше всего врага интересовали позиции противовоздушной обороны и логистические составы ВСУ на юге Украины. Для сбора информации фигурант объезжал территорию на автомобиле, после чего передавал данные куратору из РФ в мессенджере и удалял переписку.

Также установлено, что злоумышленник передавал российской спецслужбе данные о депутате местного совета и военнослужащем Нацгвардии Украины, рассматривая их как потенциальные цели для ликвидации.

Кроме того, он инициировал перед российским куратором передачу огнестрельного оружия с целью дестабилизации ситуации в регионе и распространения панических настроений.

СБУ задержала агента, а во время обыска у него изъяли три смартфона с поличным с ФСБ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ. С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам.

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