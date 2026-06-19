В Одессе судили мужчину, который "сливал" россиянам данные об ВСУ

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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, мужчина в сентябре 2025 года переписывался в Telegram с представителем РФ. Он согласился выполнять задачи россиян. В частности, он делал фото и посылал географические координаты парка автомобильной техники воинской части.

На суде мужчина не возражал. По его словам, он хотел "развести" собеседника и деньги и несколько раз присылал ему только координаты GoogleMaps. На карточку его матери отправили 10 тысяч гривен, которые он просил якобы на бензин для поездок на "задачу".

Однако впоследствии мужчина изменил показания и заявил, что он не получал никаких денег. Также говорил, что ему никто не предлагал работать против Украины. Суд проанализировал доказательства. В частности, сообщения, где мужчина открыто поддерживал действия РФ и выражал нетерпимость к Украине, ее политическому руководству и силам обороны.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Черкасской области студент корректировал ракетно-дроновые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. СБУ задержала предателя.