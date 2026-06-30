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30 червня 2026, 11:45

СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав дані про Сили оборони

30 червня 2026, 11:45
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Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила та затримала в Одесі російського агента, який на замовлення ФСБ збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в регіоні

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, місцевий житель потрапив у поле зору російської спецслужби через публікації на підтримку кремлівського режиму в Telegram-каналах. Після вербування він почав збирати розвіддані про пункти базування українських військових.

Найбільше ворога цікавили позиції протиповітряної оборони та логістичні склади ЗСУ на півдні України. Для збору інформації фігурант об’їжджав територію на автомобілі, після чого передавав дані куратору з РФ у месенджері та видаляв переписку.

Також встановлено, що зловмисник передавав російській спецслужбі дані про депутата місцевої ради та військовослужбовця Нацгвардії України, розглядаючи їх як потенційні цілі для ліквідації.

Крім того, він ініціював перед російським куратором передачу вогнепальної зброї з метою дестабілізації ситуації в регіоні та поширення панічних настроїв.

СБУ затримала агента, а під час обшуку у нього вилучили три смартфони з доказами співпраці з ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави та може отримати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.

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