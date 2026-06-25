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25 июня 2026, 16:15

В Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ

25 июня 2026, 16:15
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Фото из открытых источников
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Суд признал уроженца Донецкой области виновным в государственной измене. Однако он теперь заявил, что хочет в Россию

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам. В частности, это данные о локациях личного состава, военной техники, оборонных укреплений и военного оборудования сил обороны Украины.

Он сам установил связь с пророссийским ботом, а также посылал сведения администратору Telegram и YouTube-каналам, с которых хотел якобы получать "правдивые" новости о ситуации на фронте. В частности он переписывался с двумя сотрудниками силового блока ФСБ РФ.

На аудиосообщениях мужчина говорил, что сел поснимать территорию коптером, но не смог его поднять в воздух, также предлагал поставить у себя во дворе камеру, чтобы понаблюдать за украинскими военными, которых он называл обидно.

На суде он признал вину. По словам мужчины, он делал это из идеологических мотов. При этом он написал заявление на обмен и хочет быть обмененным в РФ.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила попытку совершения серии терактов в Харькове. В городе задержан агент ФСБ, который готовил взрывы в прифронтовом областном центре. Фигурант получил инструкции от российских кураторов по изготовлению двух самодельных взрывных устройств.

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