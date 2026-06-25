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25 июня 2026, 11:22

Сдавал координаты артиллерии и ПВО: на Запорожье задержали российского агента

25 июня 2026, 11:22
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Фото: СБУ
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Контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика российских ударов по Запорожской области. Им оказался гражданин РФ, проживавший в прифронтовом населенном пункте и передавший врагу данные об украинских военных объектах

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за пророссийских комментариев в социальных сетях. После вербовки он получил задачу собирать информацию о расположении сил обороны Украины вблизи линии фронта.

В частности, агент пытался установить координаты боевых позиций украинской артиллерии в Запорожском направлении, а также выявить места базирования подразделений противовоздушной обороны, защищающих Запорожье от воздушных атак.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника во время проведения им разведывательных действий. После принятия мер по обеспечению военных объектов его задержали "на горячем" вблизи одного из объектов Сил обороны.

Во время обыска стражи порядка изъяли средства связи, через которые фигурант поддерживал контакт с представителем российских спецслужб.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности совместно с Нацполицией предотвратили резонансный теракт в Киеве. В результате спецоперации задержаны два агента ФСБ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре столицы.

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