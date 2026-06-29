Подпольный Starlink для россиян: СБУ разоблачила 8 агентов окупантов в разных областях

Фото: СБУ

СБУ разоблачила восьмерых агентов РФ. Они по заказу врага регистрировали спутниковые терминалы Starlink для российских войск.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агентами россияне оказались жители разных регионов в возрасте от 18 до 44 лет. Их завербовали, когда они искали "легкие деньги" в Интернете. В Ровенской области на такое сотрудничество согласились мобилизованные, самовольно покинувшие воинскую часть.

После первой "задачи" они получили от россиян задачу привлечь к незаконной верификации терминалов максимальное количество людей. Для этого агенты использовали паспортные данные не менее 14 своих знакомых.

В Днепропетровской области на такое сотрудничество пошли двое мужчин с криминальным прошлым. Сначала они регистрировали терминалы Starlink для россиян на свои имена, а затем тоже привлекли других лиц.

На Волыни разоблачили 18-летнего парня. Он оформил на себя Starlink для россиян, а затем оформлял другие терминалы на имена других людей.

Теперь всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила попытку совершения серии терактов в Харькове. В городе задержан агент ФСБ, который готовил взрывы в прифронтовом областном центре. Фигурант получил инструкции от российских кураторов по изготовлению двух самодельных взрывных устройств.