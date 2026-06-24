Удар дрона по пляжу в Одессе: власти заявили, что это была запрещенная зона

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Пляж в Одессе, на котором во вторник, 23 июня, в результате атаки российского беспилотника погибла женщина и пострадал мужчина, не входит в список официально разрешенных мест для отдыха

Об этом сообщил и.о. мэра Одессы Игорь Коваль, передает RegioNews.

Он выразил соболезнования родным погибшей и призвал жителей и гостей города пользоваться только официально разрешенными зонами отдыха. По его словам, пляж, где произошла трагедия, пока не относится к подобным локациям.

Коваль также подчеркнул, что даже в разрешенных местах отдыха во время воздушной тревоги необходимо немедленно покидать пляж и направляться к укрытиям.

"Во время воздушной тревоги, которая была объявлена, в частности через систему оповещения с громкоговорителями, необходимо было немедленно покинуть пляж и море и направляться к укрытиям. На месте происшествия размещены указатели к ближайшему мобильному укрытию и паркингу, которые можно было использовать для защиты", – отметил он.

Городские власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, 23 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате удара погибла 26-летняя женщина, отдыхавшая на пляже, еще один мужчина получил ранения.