Ночная атака на Балаклею: один человек погиб, повреждены дома (Обновлено)
В ночь на 24 июня в результате обстрела Балаклеи погиб человек, повреждены жилые застройки города
Об этом сообщил начальник Балаклейского ГВА Виталий Карабанов, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки погиб один человек.
Как уточнил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибшей было 56 лет. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
Повреждены четыре частных жилых дома, магазин, хозяйственное сооружение.
На месте происшествия с первых минут работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий обстрелов и оказания помощи пострадавшим.
Напомним, утром 23 июня российские войска атаковали беспилотником гражданского жителя Дергачевской общины в Харьковской области. В результате удара 58-летний мужчина получил тяжелые ранения.