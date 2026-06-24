Фото: Харьковская ОВА

В ночь на 24 июня в результате обстрела Балаклеи погиб человек, повреждены жилые застройки города

Об этом сообщил начальник Балаклейского ГВА Виталий Карабанов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погиб один человек.

Как уточнил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибшей было 56 лет. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Повреждены четыре частных жилых дома, магазин, хозяйственное сооружение.

На месте происшествия с первых минут работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, утром 23 июня российские войска атаковали беспилотником гражданского жителя Дергачевской общины в Харьковской области. В результате удара 58-летний мужчина получил тяжелые ранения.