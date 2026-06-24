Удар дрона по пляжу в Одесі: влада заявила, що це була заборонена зона

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Пляж в Одесі, на якому у вівторок, 23 червня, внаслідок атаки російського безпілотника загинула жінка та постраждав чоловік, не входить до переліку офіційно дозволених місць для відпочинку

Про це повідомив в.о. міського голови Одеси Ігор Коваль, передає RegioNews.

Він висловив співчуття рідним загиблої та закликав мешканців і гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку. За його словами, пляж, де сталася трагедія, наразі не відноситься до таких локацій.

Коваль також наголосив, що навіть у дозволених місцях відпочинку під час повітряної тривоги необхідно негайно залишати пляж і прямувати до укриттів.

"Під час повітряної тривоги, яку було оголошено, зокрема через систему оповіщення з гучномовцями, необхідно було негайно покинути пляж та море і прямувати до укриттів. На місці події розміщено вказівники до найближчого мобільного укриття та паркінгу, які можна було використати для захисту", – зазначив він.

Міська влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 23 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок удару загинула 26-річна жінка, яка відпочивала на пляжі, ще один чоловік зазнав поранень.