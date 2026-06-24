Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Под огнем оказались 33 населенных пункта области. Враг применял ударные БПЛА и другие виды вооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате попадания вражеского беспилотника ранения получили двое мужчин в возрасте 48 и 56 лет.

В больницу обратился 16-летний парень, пострадавший во время атаки БПЛА на Сумскую громаду 17 июня. Также за медпомощью обратилась 56-летняя женщина, травмированная 22 июня из-за попадания беспилотника в дом в Середино-Будской громаде.

В Белопольской громаде российские военные атаковали автомобиль полиции во время несения службы. В результате удара авто полностью сгорело.

Кроме того, в разных громадах области повреждены частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских атак на Запорожье, а также Запорожский и Пологовский районы погиб один человек, еще 12 получили ранения.