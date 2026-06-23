Скриншот с видео

Днем 23 июня в Одессе на одном из городских пляжей погибла 24-летняя девушка в результате падения обломка беспилотника

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, сообщает RegioNews.

По их словам, обломок дрона упал прямо на отдыхающую. Она погибла на месте происшествия.

По состоянию на 12:57 стало известно еще о одном пострадавшем – мужчине, который получил ранение грудной клетки.

Обстоятельства происшествия уточняются. Официальная информация ожидается.

Напомним, утром 23 июня российские войска атаковали беспилотником гражданского жителя Дергачевской общины в Харьковской области. В результате удара 58-летний мужчина получил тяжелые ранения.