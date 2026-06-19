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19 июня 2026, 11:59

За убийство одесского активиста военный получил пожизненное заключение

19 июня 2026, 11:59
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Фото: Прокуратура Украины
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Приморский районный суд Одессы признал военнослужащего виновным в убийстве известного общественного активиста Демьяна Ганула и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденного лишили военного звания "старший лейтенант"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина совершил преступление по заказу куратора, связанного со спецслужбами РФ. В центре Одессы осужденный застрелил 31-летнего активиста. От полученных ранений потерпевший погиб на месте.

По данным прокуроров, в конце 2024 военнослужащий получил через мессенджер предложение трудоустройства в одном из правоохранительных органов. Условием было выполнение так называемой "проверочной задачи" – убийства человека.

Для подготовки преступления мужчина самовольно покинул воинскую часть, прибыл в Одессу, арендовал жилье, незаконно приобрел оружие и долго следил за жертвой.

После совершения убийства он связался с заказчиком, однако тот сообщил, что якобы ликвидирован "не тот человек", и приказал скрываться. В тот же день правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его в съемной квартире.

Расследование в отношении заказчика преступления, которое, по версии следствия, действовало в интересах российских спецслужб, продолжается в отдельном уголовном производстве.

Напомним, что 14 марта 2025 года в Одессе был застрелен активист Демьян Ганул. Правоохранители менее чем за 5 часов задержали убийцу. В доме, где он скрывался, также нашли оружие. Позже стало известно, что стрелок был 47-летним дезертиром.

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Одесса убийство военный активист суд пожизненное куратор РФ сотрудничество с врагом
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