Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 августа российская армия атаковала Украину 147 ударными БпЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 114 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, поздно вечером 6 июня российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Пострадал 16-летний парень.