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18 июня 2026, 12:24

Собирала данные об оборонных заводах для РФ: в Днепре задержали 32-летнюю женщину

18 июня 2026, 12:24
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Фото: Прокуратура Украины
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32-летней жители Днепра сообщили подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в октябре 2025 года подозреваемая согласилась на сотрудничество со спецслужбами РФ и собирала разведывательную информацию о предприятиях Днепра, занимающихся производством вооружения и военной техники.

По указанию куратора она отслеживала последствия вражеских обстрелов по трем предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Подозреваемая передавала данные о разрушениях, состоянии продолжающих работу производственных цехов, а также фото и геолокации объектов.

Собранная информация могла использоваться для подготовки повторных ракетных ударов по предприятиям ОПК.

10 июня правоохранители задержали женщину. Во время обысков у нее изъяли мобильные телефоны с поличным.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, прокуроры Херсонской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали законность приговора 39-летней жительнице Херсона, осужденной за государственную измену. Суд первой инстанции назначил ей пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества за передачу врагу данных об украинских военных.

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Днепр сотрудничество с врагом РФ Украина война госизмена подозрение
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