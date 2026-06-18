Собирала данные об оборонных заводах для РФ: в Днепре задержали 32-летнюю женщину

Фото: Прокуратура Украины

32-летней жители Днепра сообщили подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в октябре 2025 года подозреваемая согласилась на сотрудничество со спецслужбами РФ и собирала разведывательную информацию о предприятиях Днепра, занимающихся производством вооружения и военной техники.

По указанию куратора она отслеживала последствия вражеских обстрелов по трем предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Подозреваемая передавала данные о разрушениях, состоянии продолжающих работу производственных цехов, а также фото и геолокации объектов.

Собранная информация могла использоваться для подготовки повторных ракетных ударов по предприятиям ОПК.

10 июня правоохранители задержали женщину. Во время обысков у нее изъяли мобильные телефоны с поличным.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, прокуроры Херсонской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали законность приговора 39-летней жительнице Херсона, осужденной за государственную измену. Суд первой инстанции назначил ей пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества за передачу врагу данных об украинских военных.