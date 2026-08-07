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Утром 7 августа, ориентировочно в 07:00, российские военные нанесли удар беспилотником по автомобилю в центре Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате вражеской атаки пострадали мужчина и женщина. Предварительно, они получили минно-взрывные травмы.

Пострадавшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, поздно вечером 6 июня российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Пострадал 16-летний парень.